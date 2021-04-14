Иркутск, , 10:18 — REGNUM В связи с напряженной обстановкой по коронавирусу власти Иркутской области решили продлить до 30 апреля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующие изменения в указ внёс глава региона Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Приангарье продолжает оставаться напряженной: по состоянию на 14 апреля число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2230 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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