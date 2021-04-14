Ижевск, , 10:17 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 апреля провели 1 007 786 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 1772 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1809 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 401 человека.

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