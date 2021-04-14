Ижевск, , 10:15 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

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Умерла женщина в возрасте 87 лет, а также 72-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 401 человека.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 13 апреля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 780 человек, из которых два человека умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 апреля в регионе выявили 69 новых носителей коронавируса. Накануне был подтверждено 70 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 801 случая. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3054 человека.

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