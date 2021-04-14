Москва, , 10:15 — REGNUM Оплата покупок через брелок будет популярна, аудитория для платежного чипа тоже найдется, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Россия вплотную подошла к банковским имплантам, вопрос только в том, кто на нашем рынке первым предложит такую услугу, отметил парламентарий в ТГ-канале.

Проблема платежных средств всегда была в том, что их можно физически потерять, а маленький чип под кожей не потерять, указал депутат.

«Технология уже существует и даже кое-где в опытном порядке применяется. Своя аудитория у такого нововведения найдется — всякого рода техно-био-лайфхакеры. А дальше это будет исключительно вопрос моды, надежности и удобства. Ну, и законодательной базы, конечно. В ближайшее десятилетие это вряд ли случится, а дальше всё возможно», — прогнозирует Горелкин.

Mastercard и восемь российских банков запускают брелоки для бесконтактной оплаты товаров и услуг, пишет РБК.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России безналичными способами оплачивается более 70% покупок, пока преимущественно через банковские карты и смартфон.

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