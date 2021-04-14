Москва, , 11:09 — REGNUM Количество интернет-пользователей, которые игнорируют киберугрозы, в России снизилось почти вдвое с 2019 года. Чаще всего граждане пользуются сложными паролями и антивирусами, пишет 14 апреля газета «Известия» со ссылкой на исследование компании ESET.

Компания предлагала респондентам назвать один или несколько способов защиты от киберугроз, либо не называть ни одного. В 2019 году никакой защитой, как следует из опроса, не пользовались 23% пользователей, но в 2021 году их оказалось лишь 12%.

В компании полагают, что это указывает на повышение уровня компьютерной грамотности в вопросах безопасности. Оно произошло в том числе на фоне пандемии и необходимости перейти на удалённую работу.

Российские пользователи чаще всего — в 46% случаев — защищаются разнообразными и сложными паролями. Антивирусными программами пользуются 36%, двухфакторной аутентификацией — 28%, избегают общественных сетей Wi-Fi 24% опрошенных. Каждый пятый не соглашается предоставлять сайтам личные данные, а 13% создают резервные копии.

Более половины тех, кто применяет сложные пароли, меняют их не реже двух раз в год. Ещё 32% обновляют их ежегодно, а 15% не обновляют вовсе. Из тех, кто пользуется антивирусами, только 28% пользуются платными программами или готовы на них перейти.

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