Москва, , 10:24 — REGNUM Участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина поделилась своей версией причин, из-за которых пять лет назад её изнасиловал Сергей Семенов. Об этом сообщает издание StarHit 14 апреля.

По данным StarHit, Шурыгина призналась, что инцидент произошёл по вине девушек, с которыми она была в одной компании в тот вечер. «Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. Там было четыре гадких утенка», — рассказывает она, отмечая, что именно эти девушки подговорили Семенова на изнасилование.

Добавим, что Диана Шурыгина также призналась, что выпила в тот вечер намного больше алкоголя, чем она говорила на передаче Андрея Малахова. «Я выпила полбутылки водки, мне было плохо», — вспомнила Шурыгина.

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