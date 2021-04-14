Оксана Переможенко, 14 апреля 2021, 11:18 — REGNUM 13 апреля в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден поднял вопрос о действиях России на территории близ границ с Украиной, сообщили в пресс-службе Белого дома. Отмечается, что Байден спросил Путина о ситуации на Украине, выразив обеспокоенность манёврами российской армии в Крыму и на приграничной с Украиной территории.

Джо Байден
Джо Байден
Иван Шилов © ИА REGNUM

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Телефонный разговор лидеров двух держав обсудили жители Украины. Новость прокомментировали читатели телеграм-каналов: «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», «112 Украина», Klymenko Time, «Прямой», VESTI, «Инсайдер UA», «Украина Сейчас», «Украина Online», а также читатели телеграм-канал украинского журналиста Максима Назарова.

Отметим, часть комментаторов критически отнеслась к разговору Байдена с Путиным, считая в духе украинской пропаганды российского лидера «агрессором». Остальные вспомнили о недавнем интервью Байдена, в котором тот назвал Путина убийцей, и выразили недоумение, дескать, «зачем звонил… убийце»? Третьи с иронией указали на «самостоятельность» и «независимость» Украины, за которую все решают главы других государств. Другие отметили, что интересы Украины не заботят никого, кроме Киева.

Владимир Путин говорит по телефону
Владимир Путин говорит по телефону
Kremlin.ru

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«Зрада зрадная!» — отреагировал Vitaliy T.

«Об Украине нужно волноваться украинцам. Все другие — каждый за себя», — считает Мария.

«Одно ясно точно. Путин — это политик. Политика и интересы страны на первом месте. Обзывания старого ко*ла-Байдена в адрес Путина не первостепенно, что хорошо», — отметил Anton.

«Что, маразм попустил? Как это с «вбивцем» встречаться и говорить? Чучело», — отреагировал Николай.

«Ага, поддержал Украину точно так же, как поддержал Грузию. И смешно, и противно», — отозвался Dober.

«Не Зе[ленский] управляет Украиной, а США. Так держать. Видимо, вы это заслужили, если вы не хотите это безобразие менять», — пишет Дмитрий.

«Как уже задолбала ваша поддержка со всех сторон! Мы её чувствуем во всём и постепенно теряем суверенитет и остатки экономики», — добавил Николай К.

«В Донецке. Заодно аэропорт поправили бы к приезду», — предложил место встречи для президентов США и РФ один из читателей.

«Так это ж «зрада зрадная». Зеленский так ждал звонка. А Байден уже несколько раз разговаривал с Путиным, а с Зеленским только раз», — отметил Аркадий Ф.

«Насчёт Украины он начал говорить в самом конце… До этого они обсуждали совсем другие вопросы…»отметил Berkostar.

Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск на Донбассе
Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск на Донбассе

«Да что же это творится, зрада-то какая, второй раз убийце позвонил», — иронизирует Vinni.

«Байден позвонил убийце?» — удивляется napo1eon.

«Дед говорил с убийцей? Да у него явно деменция…» — шутит Buka Byakina.

«Ах оно что, Байден 6-й президент Украины!»иронизирует Roman.

«Людоньки, какого ввода российских войск все боятся? Они же с 2014 года никуда не уходили?» — напоминает утверждения украинской пропаганды 52 902.

«Бесстыжий Байден… Сначала обзывается, а потом — давай встретимся, а? Ну давай! Без обиды… Совести у пенсионера совсем нет…»иронизирует Сергей.

«Хотелось, чтобы они решили вопрос с «войной» на Украине», — добавила Olga.

«Я так понял, позвонил Байден. Зачем тогда обзывался? Непоследовательно», — отметил Alexander Borisovich.

«А где же раньше с переговорами они были, когда им предлагали? А жареным запахло, так переговоры подавай», — заметил alexander.

«Разговаривают всегда с теми, кто что-то значит! А Зе (Владимир Зеленский — О. П.) показал себя именно тем, кто [он] есть на самом деле… И удивляться тут нечему, только сочувствие возникает за его ущербность и негодование за лицемерность», — написал Максим.

«Снова они выражают озабоченность. И так уже седьмой год. Озабоченные какие-то», —отметил MRAZZOTA.

«Почему же Байден не встречается с нашим «президентом», а с Путиным так и рвётся на встречу. Зрада?» — спрашивает Даниил.

«То чувство, когда за племя кто-то решает. Как оно, быть папуасами?» — спрашивает Alex.

«Свобода, это когда лидеры двух сверхдержав созваниваются и обсуждают судьбу третьей, причем не спросив её лидера и народ… Вы — смешные. Выучили два слова — «Рашка», «Кремлебот» и т.п. и тыкаете их везде», — добавил Владимир К.

Государственный департамент США
Государственный департамент США

«В офисе Владимира Зеленского разом вспомнили и про безальтернативность мирных переговоров, и про «нормандский формат», и даже про возможность личных договоренностей глав Украины и России. «Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — оценила вероятность наступления ВСУ в Донбассе пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, после чего стало известно, что Зеленский просит Путина о двусторонних переговорах. Жители Донбасса внезапно стали для руководства Украины «своими людьми» после того, как украинская армия месяц стягивала к линии соприкосновения новые силы», — напомнил Viktor последние события.

«Вышло, как всегда, переможно (победно — О. П.)… Поднятие ставок и нагнетания истерии и крики «США, помоги» закончилось с точностью [до] наоборот. Бидон (Джо Байден — О. П.) сам позвонил Путину, да еще и напросился на встречу… Поздравляю нашу дипломатию и ОП (офис президента — О. П.) с очередной перемогой», — написал L. Maks.

«Таки шо, «Патриотов» (американских зенитных ракетных комплексов — О. П.) теперь не будет? Жаль, можно было бы их полякам загнать», — добавил Вадим.

«Да что ж такое, вечно этот Байден не тому Владимиру звонит, да ещё и встречу предлагает», — иронизирует Екатерина Ш.

«Байден позвонил Путину — попросился на празднование 9 мая… сказал, что георгиевскую ленту уже нацепил… да-да…», — шутит Vladi Vlad.

«А представьте на месте Байдена Трампа! Какой кипеж бы подняли демократы… Сам позвонил убийце, предложил встречу, пригласил на саммит…» — отметила Анжелика И.

Новость также прокомментировали украинские эксперты. Экономист Юрий Атаманюк в своем телеграм-канале проанализировал релиз Белого дома по итогам телефонного звонка лидеров двух держав.

«Разговор Байдена с Путиным, который произошёл по инициативе президента США, на дипломатическом языке расценивается как извинения за слова про «убийцу». Согласно релиза Белого дома: «…Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Ключевые слова: «в соответствии с интересами США». «Заграница нам поможет» — это от лукавого. Кроме нас самих, никому процветающая, субъектная, мирная Украина не нужна», — отметил эксперт.

Джо Байден
Джо Байден
Whitehouse.gov

Бывший депутат Рады Елена Бондаренко в своем телеграмм-канале добавила: «А тут еще и Байден позвонил. Всё, [глава украинской делегации в ТКГ Леонид] Кравчук и [бывший депутат Рады Олег] Ляшко, чехлите свои ружья. Войны не будет».

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Напомним, в ходе телефонного разговора президент США Джозеф Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран.

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