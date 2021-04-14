Петрозаводск, 14 апреля 2021, 10:22 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки в регионе выявили 62 новых носителя коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Об этом 14 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.
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«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7310 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3174,1 случая, по Северо-Западу — 5598,4», — уточнили в оперштабе.
Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 44 888 инфицированных, из них 42 726 человек выздоровели, в том числе 87 жителей выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 426 жителя Карелии, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.
Помимо этого с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) госпитализированы 5631 пациента, из них 131 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
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