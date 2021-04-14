Стокгольм, , 10:17 — REGNUM «Шведские демократы» всерьез готовятся стать частью новой правительственной коалиции после следующих парламентских выборов в Швеции в сентябре 2022 года. К такому выводу в своей аналитической статье пришел политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Очертания альтернативной коалиции действующему правительству становятся все более осязаемыми в шведской политике. Также становится все более очевидным, как Шведские демократы пытаются приспособиться к будущему сотрудничеству с этим правительством. Партия смягчает, по крайней мере, на данный момент, тон своей политики в пользу возможности создать совместную правительственную альтернативу, прежде всего, с Умеренными и Христианскими демократами. Но эта альтернатива может также включать в себя Либералов», — написал Кнутсон.

«Когда руководство партии СД созвало пресс-конференцию во вторник (13 апреля), никаких резких требований или ультиматумов предъявлено не было. Тон был совершенно другим. Лидер Шведских демократов Джимми Окессон говорил спокойно и доверительно. Он также перечислил несколько вопросов, по которым, по его мнению, правая правительственная альтернатива имеет хорошие возможности прийти к внутреннему согласия. В основном это вопросы, связанные с миграцией, преступностью и энергетикой», — написал Кнутсон.

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