Краснодар, , 10:12 — REGNUM Самолёт, летевший рейсом из Москвы в Анталью, приземлился утром 14 апреля в аэропорту Краснодара, причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие пассажирки.

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из «Домодедово» на турецкий курорт, приземлился в 05:35 в аэропорту Краснодара из-за ухудшения здоровья 26-летней пассажирки. Из самолёта девушку госпитализировали в больницу в сопровождении родственников. Самолёт в 07:43 вылетел по маршруту, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Сети появилось видео, на котором самолет компании S7 при посадке в аэропорту Сочи «уводит» в сторону от взлётно-посадочной полосы, в результате самолёт уходит на второй круг. В аэропорту Сочи объяснили ситуацию сложными погодными условиями.