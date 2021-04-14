Стокгольм, 14 апреля 2021, 10:12 — REGNUM Состоялся анонс нового масштабного обновления для игры Warhammer: Vermintide 2. Оно будет называться Chaos Wastes, сообщалось 13 апреля на официальном YouTube-канале студии Fatshark.
В Chaos Wastes игрокам откроется новый режим, посвящённый изучению мрачных Пустошей хаоса. Сообщается, что в нём геймеров ожидают 15 новых локаций.
ИА REGNUM напоминает, что Warhammer: Vermintide 2 — это кооперативный экшен с видом от первого лица, основанный на популярной фэнтези-вселенной Warhammer. Релиз проекта состоялся в 2018 году.
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