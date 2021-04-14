Якутск, , 10:36 — REGNUM Инициатива вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого («Единая Россия») о нулевой ставке по ипотеке для семей при рождении третьего ребёнка, не более чем пиар в преддверии осенних выборов, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Подобный законопроект об ограничениях выплат по процентам уже вносили в Госдуму депутаты от КПРФ в 2016 году. Фактически за 30 лет страна погрязла в кредитах, но некоторые государственные деятели открыто заявляют, что мы ещё недостаточно закредитованы.

При всём уважении к Петру Толстому, его опыту, не могу не спросить: он что не знал раньше о реальном положении с кредитами у населения, в том числе и в семьях с детьми? Почему заговорил об этом только сейчас, когда приближаются выборы в Госдуму? Считаю, что такое заявление, это фактически реклама и популизм с его стороны, как депутата, чтобы пройти на ещё один срок, и фракции «Единой России», которая стремительно теряет популярность, несмотря на то, что лидером является президент страны. И это, кстати, влияет и на рейтинг Владимира Путина. Посмотрим, как проголосуют другие фракции», — выразил мнение Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил установить ставку по ипотеке в ноль процентов для семей после рождения третьего ребёнка.