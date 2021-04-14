Уфа, , 10:14 — REGNUM Два моста повреждены паводковыми водами в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на брифинге в республиканском правительстве.

По его словам, в настоящее время на контроле находятся 13 муниципальных образований, в которых подтопило 31 жилой дом и 272 придомовые территории. Кроме этого, в Башкирии оказались подтопленными 11 участков дорог, а в Миякинском и Белебеевском районах повреждены два моста.

«На сегодняшний день там есть объездные дороги», — подчеркнул Гумеров.

Он также отметил, что ремонт поврежденных сооружений будет начат после окончания подтопления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском селе из-за паводка отключили электроэнергию.