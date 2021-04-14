Москва, , 10:11 — REGNUM Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, задержан, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

«В жилище, где скрывался фигурант проводятся обыски», — рассказали в пресс-службе.

Убийство Гейдарова произошло в одном из фитнес-клубов Москвы. На месте преступления обнаружили пистолет-пулемёт «Скорпион».

Ранее стало известно, что по подозрению в убийстве разыскивается мужчина кавказской внешности.

Как сообщало ИА REGNUM, криминальный авторитет Али Гейдаров, которого застрелили в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, имел статус беженца в России и являлся гражданином Азербайджана.

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