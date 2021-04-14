Батон-Руж, США, , 10:13 — REGNUM Около побережья американского штата Луизиана перевернулось самоподъемное судно, на борту которого было 18 человек. Об этом 14 апреля сообщает телеканал WWLTV.

Уточняется, что в настоящее время шестерых человек из данного числа удалось спасти, поиски остальных 12 человек, из числа находившихся на перевернувшемся судне, продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что три человека погибли и ещё 14 пропали без вести после того, как моторная лодка столкнулась с другим судном в водах Индрамаю в Индонезии.