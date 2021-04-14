Стокгольм, , 10:15 — REGNUM «Шведские демократы» намерены сформировать правительство с «Умеренными» и «Христианскими демократами». Если министерских постов партия не получит, то в худшем случае она сможет довольствоваться решающим влиянием на шведскую политику. Об этом в своей статье написала журналистка Aftonbladet Лена Меллин.

По ее словам, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон вкладывает большие ресурсы в то, чтобы сделать свою партию реальным фактором силы после парламентских выборов в следующем году.

«Джимми Окессону не составляет труда четко и ясно выражать свои мысли. Но когда он этого делать не хочет, он предпочитает расплывчатость и неясности. Вот именно этим он и занимался, когда представлял планы Шведских демократов после следующих выборов, которые состоятся в сентябре следующего года», — написала Меллин.

«Однако пресс-конференция была довольно длинной, поэтому Окессон успел сказать больше информации, чем он, вероятно, намеревался. Рассказать успел он о многом, хотя ответы на прямые вопросы были необычно туманными. Шведские демократы намереваются сесть в правительственное кресло после выборов. Или, по крайней мере, быть частью правительственной коалиции, которая работает примерно по той же модели, что и сегодня, когда правящие партии — Социал-демократы и Зеленые — сотрудничают с Центристами и Либералами», — написала Меллин.

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