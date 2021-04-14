Ижевск, , 10:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 14 апреля выявили 69 новых носителей коронавируса. Накануне был подтверждено 70 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 801 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и 21 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 76 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 346 человек. 401 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3054 человека. Из этого числа 2636 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 354 человека — в состоянии средней степени тяжести, 64 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в объеме 1620 доз. Вакцина новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» так же, как и препарат «Спутник V», двухкомпонентная, однако вакцины отличаются температурой хранения. «ЭпиВакКорона» может храниться при температуре от +2°С до +8°С.

Именно поэтому в первую очередь ею будут прививать маломобильных граждан на дому, жителей в возрасте старше 66 лет и инвалидов.

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