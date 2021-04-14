Шагонар, Тува, , 10:10 — REGNUM В Улуг-Хемском районе Тувы в ночь на 15 апреля произошёл пожар в 4-квартирном жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем.

Спасателям удалось вывести из одной квартиры четырёх человек. Они переданы медикам скорой помощи. Ещё три человека из второй квартиры эвакуировались самостоятельно.

Усилиями пожарных огонь удалось локализовать к 2:41, а затем ликвидировать. Площадь пожара составила 135 кв. метров.

«В ходе осмотра места пожара было установлено, что очаг пожара располагался в юго-западной части веранды 4 квартиры, где наблюдаются наибольшие термические повреждения деревянных конструкций дома», — отметили в ведомстве.

Предположительно причиной пожара стало нарушение «при использовании открытого огня или иных источников малокалорийной мощности (курение) травмированными гражданами».

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