Джакарта, , 10:10 — REGNUM Представители министерства связи и информационных технологий Индонезии встретились с представителями Европейского союза, чтобы обсудить внедрение сети 5G и потенциал двустороннего сотрудничества в области информационных технологий, сообщает Antara.

«Мы говорили о многих вещах, связанных с двусторонними отношениями Индонезии и Европейского союза», — заявил министр связи и информационных технологий Джонни Плейт.

На встрече с послом ЕС в Индонезии министр обсудил планы Индонезии по внедрению технологии сети 5G.

Внедрение сети 5G неотделимо от управления и защиты данных. Индонезия в настоящее время ожидает принятия закона о защите персональных данных.

Напомним, с 2017 по 2020 год правительство и операторы сотовой связи в Индонезии провели 12 пробных испытаний сети 5G, одно из которых было во время Азиатских игр в 2018 году.