Стокгольм, , 10:12 — REGNUM Во время пресс-конференции, состоявшейся 13 апреля, лидер партии «Шведских демократов» Джимми Окессон заявил, что не желает предоставлять какую-либо конкретную информацию по вопросу позиции его партии в отношении формирования нового правительства Швеции и о том, какие требования его партия может выдвинуть для сотрудничества с правыми партиями после парламентских выборов 2022 года. Однако для политического обозревателя телеканала SVT Элизабет Марморштейн произошедшее новостью не стало.

О том, что хотели показать «Шведские демократы» своим нежеланием раскрывать свои планы, Мармонштейн поделилась в эфире SVT.

«Совершенно очевидно, что Шведские демократы здесь воспользовалась случаем, чтобы еще раз дать понять, что их помощь не бесплатна», — отметила эксперт.

По ее словам, для партии важно дать понять своим коллегам по Риксдаге, что она созрела брать на себя ответственность.

«Для партий обыденно проводить подобные пресс-конференции, но Шведские демократы считают важным показать, что они работают над тем, чтобы стать партнером в будущем сотрудничестве с Умеренными и Христианскими демократами», — заявила Мармонштейн.

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