Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM В Петербурге задержали молодого человека, который ранил ножом четырех участников массовой драки у клуба Money Honey на Садовой улице. Об этом задержании 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, потасовка произошла у дверей клуба на улице Садовой, 28/30, в центре Петербурга ранним утром 12 апреля. Конфликт между двумя группами молодых мужчин, выходцами из Тувы и Киргизии, разгорелся из-за женщины. В результате драки пострадали четверо молодых мужчин: с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. В полицию были доставлены около 20 человек, также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«13 апреля в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Центрального района при содействии регионального УФСБ по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний гражданин одного из среднеазиатских государств», — уточнили в Главке МВД.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен и изъят складной нож, которым он, предположительно, и нанес удары своим оппонентам в ходе драки. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ — до избрания меры пресечения судом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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