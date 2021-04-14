Москва, , 10:07 — REGNUM Поездки на майские праздники планирует каждый пятый житель России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого аналитическим центром Tutu.ru.

«Доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20%», — говорится в сообщении центра.

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Поездку по городам страны планируют 7% респондентов, на черноморское побережье — 4%, в горы — 3%, еще 1% собирается в дом отдыха недалеко от места жительства.

При этом 30% жителей страны на майские праздники намерены остаться дома, ещё 39% планируют поехать на дачу (39%), пишет газета «Известия». Ещё 11% жителей страны посвятят эти дни работе.

Напомним, в 20 210 году отдыхать на майские праздники жители России будет с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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