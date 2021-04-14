Стокгольм, , 10:11 — REGNUM В ходе пресс-конференции, состоявшейся 13 апреля, партийное руководство «Шведских демократов» не предоставило никакой информации по так называемому правительственному вопросу. Об этом со ссылкой на заявления лидера партии Джимми Окессон сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Поясним, что правительственным вопросом-2022 в Швеции называется процесс формирования кабинета министров после осенних выборов в Риксдаг в сентябре 2022 года. Особенностью парламентаризма в Швеции является формирования партийных блоков до наступления выборов.

В ходе пресс-конференции Окессон заявил, что не будет оглашать позицию своей партии по вопросу формирования правительства.

«Я знаю, что сегодня этого все ждут. Но, рискуя разочаровать вас, я не буду вдаваться в подробности, какие требования мы будем выдвигать при голосовании по вопросу назначения премьер-министра, принятия бюджета или вообще вхождения в правительственную коалицию», — заявил Окессон.