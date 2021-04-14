Суссекс, , 10:06 — REGNUM Creative Assembly открыла третью студию-разработчика игр в Великобритании. Об этом сообщалось на официальном сайте компании.

Новая студия расположена в Западном Суссексе. По словам представителей Creative Assembly, сейчас в компании суммарно трудятся около 800 разработчиков.

Напомним, что компания Creative Assembly наиболее известна по серии стратегических игр Total War. Она также выпустила хоррор Alien Isolation по мотивам кинофраншизы «Чужие».

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