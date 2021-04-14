Москва, , 10:06 — REGNUM Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Алексея Русских. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, соответствующее постановление принял Совет Федерации на заседании.

Русских являлся представителем от исполнительного органа государственной власти Московской области, работал заместителем председателя комитета по экономической политике, до этого — был депутатом Госдумы VII созыва.

Решение Совфед принял на основе заявления Русских в связи с переходом на другое место работы. Он был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора Ульяновской области.

Бывший глава Ульяновской области 61-летний Сергей Морозов 8 апреля 2021 года подал в отставку.

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