Москва, , 10:05 — REGNUM Вашингтон не может требовать от других государств предсказуемости, так как сами не соблюдают это условие. Об этом 14 апреля заявила министр иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Вести ФМ».

Она отметила, что 13 апреля на брифинге в Белом доме вновь было заявлено о необходимости для России сделать внешнюю политику более предсказуемой.

«От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством», — сказала Захарова. Она добавила, что Вашингтон не может требовать предсказуемости ни от России, ни от кого-либо.

Захарова добавила, что политика США оказалась непредсказуемой по таким направлениям, как климат, иранская ядерная программа и стратегическая стабильность.

Представитель МИД России сказала, что Москва хочет и продолжит выстраивать отношения с США. «Я имею в виду народ США, на взаимовыгодной основе, для того чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам», — сказала Захарова.

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