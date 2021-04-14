Москва, , 10:05 — REGNUM Подъем нефтяных цен ускорился на торгах 13 апреля по ряду причин, которые продолжают толкать котировки вверх и сегодня, 14 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent наконец-то пробила двадцатидневную скользящую среднюю, отметив более чем однонедельные максимумы в районе $64,55 за баррель и, похоже, намерена протестировать это промежуточное сопротивление в ближайшее время.

За более внятным рывком цен стоит сразу несколько факторов. Во-первых, улучшился общий настрой на мировых рынках после звонка президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести саммит в третьей стране и обсудить все острые вопросы.

Готовность двух лидеров к диалогу существенно снижает геополитические риски, благотворно сказываясь на динамике рисковых активов. Во-вторых, доллар просел и остается под давлением как защитный актив, угрожая переломить бычий тренд, что способствует удорожанию номинированного в USD сырья.

В-третьих, отчет API отразил сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей при прогнозе падения на 2,15 млн. В-четвертых, ОПЕК накануне повысила прогноз роста мирового спроса в 2021 году на 0,1 млн баррелей в сутки, до 6 млн баррелей. Так, теперь спрос ожидается на уровне 96,5 млн баррелей в сутки.

Неудивительно, что такое сочетание факторов, которое дополняется сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и ростом импорта нефти в Китае, привело к локальному прорыву цен.

Теперь для Brent главное — удержать позиции, чтобы продолжить рост и преодолеть следующий барьер в виде отметки $65. На это может повлиять официальный отчет минэнерго США.

Если цифры подтвердят снижение запасов сильнее ожиданий, котировки вполне могут завершить день как минимум над зоной $64,55», — считает эксперт.

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