Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Специальный посланник президента США по климату Джон Керри посетит Китай и Южную Корею с 14 по 17 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Госдеп США.

По их словам, в ходе визита представитель США встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном. Предполагается, что стороны обсудят меры реагирования на изменение климата в преддверии саммита по вопросам борьбы с изменением климата, который пройдёт 22−23 апреля, и 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдёт в Великобритании с 1 по 12 ноября.

Напомним, что в марте текущего года глава МИД Южной Кореи и спецпосланник президента США по климату дважды проводили телефонные переговоры, в ходе которых договорились укрепить сотрудничество для достижения нулевых выбросов углерода.