14 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Ольга Карпова, , 11:02 — REGNUM В Адыгее произошел инцидент с участием представителя власти. В администрации поселка Яблоновский заместитель главы муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслан Ачмиз подрался с посетителем. Чиновник не сдержал гнева и со словами: «Ты меня довести хочешь?» — накинулся на человека с телефоном, который, очевидно, не впервые обращался к замглавы с проблемами.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Видео расправы блогер выложил в соцсетях, что вызвало ожидаемый общественный резонанс. На скандал отреагировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, потребовав должной кадровой реакции от главы администрации поселка Яблоновского Заурдина Атажахова. Тот уволил чиновника.

Жители Адыгеи отозвались на событие активными комментариями в соцсетях.

«Поражает наглость упырей в кабинетах — мы их кормим, а они на нас ещё бросаются !» — возмутился Евгений К.

«Чиновник — это маленький царёк» , — такое мнение высказал Гакам З.

С разными вариациями — «царь», «барин», «бог» — называли представителей власти многие отозвавшиеся на этот случай. Ряд комментаторов предлагали различные меры для сдерживания зарвавшихся чиновников.

«Потому что чинуши возомнили себя богами, зарплата чинуш должна быть МРОТ — тогда поближе будут к народу и рваться во власть желание отпадет» , — предлагает уравнять доходы граждан и их слуг некто Гетафакаут.

«Предлагаю всем госслужащим на табличках кабинетов писать: СЛУГА НАРОДА! » — выдвинул идею Александр М., очевидно, считая, что это напоминание заставит чиновников добросовестно выполнять свои обязанности.

«И так большинство чиновников работает в стране! Не волнуют их проблемы народа! Только бюджетные деньги по карманам распиливать могут!» — выразил Василек П. мнение многих читателей по поводу расправы в коридорах администрации.

«Теперь его никто не будет доставать», — подвела итог событию Тома К.

Руслан Ачмиз готов к драке Цитата из видео на YouTube

Многие комментаторы этого инцидента в соцсетях высказывали мнение, какими должны быть представители органов власти, называли необходимые для чиновников качества.

«Надо уметь держать себя в руках. Тем более если ты работаешь с людьми. Ведь люди все разные, у всех свои тараканы. И если так бросаться на каждого неадекватного посетителя, тогда зачем там работать» , — разумно рассудил читатель страницы в Instagram главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

«Вот почему в советское время была Высшая партийная школа, которая воспитывала три года кадры, которые будут работать с людьми и будут занимать руководящие должности. В данной ситуации нисколько не на стороне блогера. Почему он должен снимать то или иное, явно видно, что это провокация и чиновник не сдержался. Есть такие моменты или бывают в жизни моменты, что тебе наплевать и на должность, и на ситуацию. Единственное, что очень нехорошо, что он подвел тем самым всё руководство республики» , — похвалив кадровую систему советских времен, с пониманием отнеслась к реакции на надоевшего посетителя некто Тома.

Однако в многоголосом осуждающем хоре было немало голосов в защиту Руслана Ачмиза. Знающие его граждане высказывались о нем как о порядочном человеке, много сделавшем для поселка Яблоновского, в администрации которого работал заместителем главы по вопросам ЖКХ. Избитого им мужчину ряд защитников назвали провокатором, который не один раз посещал администрацию и конкретно Руслана Ачмиза с целью заполучить эффектный материал, критикующий чиновников, и разместить его в своем блоге.

«Радости этого провокатора не будет границ, и он пойдет в следующую организацию, и будет выносить мозг следующему» , — осудила избитого блогера Веатрис.

«Конечно же, работник администрации перешёл некоторые границы в общении с человеком с телефоном, но вам не показалось, что это была провокация? Этот персонаж, снимающий на видео, этого и добивался» , — уверен пользователь А.

«Руслан (Ачмиз) очень компетентный сотрудник, всегда был отзывчивым и всегда пытался помочь жителям посёлка, никогда не оставался в стороне. А данный гражданин просто провоцировал его на протяжении долгого времени. Он много лет в городе Майкопе также провоцировал людей, за что получал такие же эмоции от них» , — встал на защиту замглавы поселка местный житель.

«Кому этот чиновник нужен? Вы реагируйте, пожалуйста, на конкретные проблемы жителей, а не на ХАЙП отдельных псевдоблогеров!» — попытался вернуть всех к насущным вопросам местный житель, не увидевший в этом инциденте ничего, требующего осуждения.

Кровь из носа у пострадавшего блогера Цитата из видео на YouTube

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Вопрос о пребывании на службе для Руслана Ачмиза в настоящий момент уже решен — он уволен. Об этом сообщил глава поселка Заурдин Атажахов.

«Возникновение подобных ситуаций между представителями муниципалитета и жителями считаю недопустимым и выходящим за рамки служебной этики, именно поэтому хочу еще раз извиниться перед всеми жителями Яблоновского городского поселения», — написал Атажахов в своем Instagram.

Сможет ли он найти на должность своего заместителя такую кандидатуру, которая устроит жителей поселка и в особенности пострадавшего блогера, — покажет время.