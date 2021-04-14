Варшава, , 10:03 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич во время брифинга 13 апреля сообщил, что в некоторых регионах республики существует угроза нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Всего у нас есть 4 450 аппаратов искусственной вентиляции легких, и мы вынуждены признать, что из них заняты уже 3 513. То есть, свободными осталось всего 937 аппаратов. Особенно плачевная ситуация в Мазовецком, Малопольском, Подкарпатском и Свентокшиском. Если поток людей с тяжелым течением COVID-19 будет продолжаться, есть угроза нехватки данных аппаратов в республике», — заявил Андрусевич.

По его словам, проблемы существуют и с койко-местами в больницах для пациентов с COVID-19.

«У нас подготовлено около 45 тысяч койко-мест для пациентов с COVID-19, при этом уже почти 34 тысячи заняты. Ситуация не такая опасная, как с аппаратами искусственной вентиляции легких, но определенные угрозы тоже существуют», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше также жаловались на угрозу нехватки медицинского персонала и плазмы для зараженных COVID-19.