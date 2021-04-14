Ижевск, , 10:03 — REGNUM В Ижевске проводится доследственная проверка по факту отравления детей в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По предварительным данным, местный житель оборудовал бассейн в Октябрьском районе и разместил объявление в сети интернет о возможности его посещения на платной основе. Утром 13 апреля он провел в бассейне мероприятия по обеззараживанию, с 14:00 по местному времени в бассейне занималась группа детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также двое взрослых. После занятий около 22:00 несколько детей почувствовали себя плохо. В результате восемь человек в возрасте от 6 до 12 лет были госпитализированы с признаками отравления. Сейчас они получают медицинскую помощь.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, опрашиваются пострадавшие и их родители. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года шесть человек, в числе которых были дети, отравились парами хлора в одном из бассейнов в Татарии. У всех детей были схожие симптомы — сухой кашель, резь в глазах и рвота.

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