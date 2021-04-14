Соледар, ДНР, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 42 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 14 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили шесть мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, а также гранатомёты АГС и РПГ.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Зайцево (южное), Луганское, Весёлое, Ленинское», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что украинская сторона игнорирует попытки остановить обстрелы с помощью координационного механизма. Представители Киева утверждают, что не ведут обстрелы и соблюдают перемирие.

По данным наблюдателей СЦКК, в результате обстрелов мирные жители ДНР не пострадали, разрушение гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) отказались проводить разбирательство по фактам гибели мирных жителей ДНР и обвинили представителей республики в «инсценировке» гибели людей.

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