Москва, , 10:04 — REGNUM Московская прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с пассажирским автобусом в центре столицы России, в результате которого пострадали девять человек. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 14 апреля 2021 года на Марксистской улице с участием пассажирского автобус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в ходе данной проверки будут установлены все причины и обстоятельства ДТП, а также «дана оценка соблюдению ответственными лицами филиала требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации предрейсовых осмотров водителей».

При этом отмечается, что в случае наличий оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что девять пассажиров автобуса пострадали в результате того, что транспортное средство врезалось в фонарный столб в центре столицы России.