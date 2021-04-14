Токио, , 10:01 — REGNUM В Сети появился новый трейлер сборника игр Ninja Gaiden: Master Collection. Его опубликовали 13 апреля на YouTube-канале компании Koei Tecmo.

В ролике разработчики проекта показали доступных для прохождения персонажей игры. Помимо Рю Хаябусы (центрального протагониста), геймеры смогут поиграть за Аянэ, Момидзи, Рэйчел и Касуми.

ИА REGNUM напоминает, что сборник экшен-игр Ninja Gaiden: Master Collection выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже 10 июня 2021 года. В него войдут обновлённые версии Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

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