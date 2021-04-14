Ярославль, , 10:00 — REGNUM В Ярославле жители в социальных сетях продолжают жаловаться на состояние города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яма в Ярославле

Нервы не выдерживают уже не только у простых горожан, но и у представителей бизнеса и епархии, которые обычно не дают публичную оценку действиям власти. О ямах на дорогах и грязи написал на своей странице директор завода «ПСМ» Андрей Медведев.

«Состояние города, даже центральных улиц, просто отвратительное. Сначала просто снег не чистили от слова совсем, потом он сам растаял и появились ямы размером с колесо машины. На прошлой неделе сначала моя девушка потеряла 2 колеса, причем пока ждала ГАИ, за 2 часа в эту яму с такими же последствиями попало ещё 4 машины! Сегодня у меня тоже 3 колеса под замену», — рассказал на своей странице в Facebook Андрей Медведев.

Медведев отмечает, что как предприниматель постоянно чувствует поддержку региональной власти. Но действия городских властей вызывают у него недоумение.

«У нас прекрасный потенциал для туризма, красивый исторический город, классные рестораны, но приехавший сюда путешественник переплюётся от неухоженности, убитости и провинциального захолустья. Я сам как менеджер могу оценить работу городского хозяйства и управления, и кроме слова «ПОЗОР» и «НЕУД» других слов просто нет. Как коренному ярославцу и человеку, который помогает ярославскому образованию, платит здесь все налоги, строит заводы и офисы мне очень печально от происходящего», — заключил бизнесмен.

Высказался о состоянии города и один из наиболее известных священнослужителей Ярославля — настоятель Яковлевского храма, член общественной палаты Ярославской области протоиерей Алексей Кириллов.

«Решили с супругой вечером прогуляться по Которосльной набережной. Господь только и сберёг! На ступеньках лестницы к нижнему ярусу у улицы Республиканской крошкой от развалившегося бетона так всё засыпано, что только чудом можно пройти. Со мной оно случилось! Я «поехал» по ступеням прямо в кроссовках, но в последний момент устоял. Что ещё страшнее — нижний ярус превратили в проезжую часть. Только успевай машины пропускать», — написал настоятель Яковлевского храма, член общественной палаты Ярославской области Алексей Кириллов.

Священник, правда, полагает, что виноват в этом не мэр города, а его подчинённые. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, подобных сообщений в социальных сетях в Ярославле очень много.

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