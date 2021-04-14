Брюссель, , 10:00 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель подготовил план по улучшению «рассадки», в рамках которого во время иностранных визитов чиновников ЕС его коллега, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен имела бы равные возможности, сообщает 13 апреля европейская версия Politico.

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После так называемого «Диваногейта» Мишель представил оказавшийся в распоряжении издания документ, в котором чиновник призвал к «общему пониманию относительно двусторонних встреч на высшем уровне, в которых участвуют оба председателя». В тексте документа указывается необходимость уделить «повышенное внимание рассадке, чтобы обеспечить достойное обращение с обоими председателями при соблюдении протокольного порядка».

План Мишеля также предполагает «разделение труда с точки зрения времени для выступлений, которые должны быть скоординированы и согласованы заранее». Автор документа призывает отделы, занимающиеся протоколом, из обоих учреждений «участвовать в подготовке встреч, в том числе в совместных передовых группах».

Напомним, во время визита фон дер Ляйен и Мишеля в Турцию главе Европейской комиссии во время протокольной съемки не досталось места, поэтому ей некоторое время пришлось постоять в стороне. Несмотря на попытки фон дер Ляйен привлечь внимание к ситуации, третье кресло так и не принесли. В результате чего бывшему министру обороны ФРГ пришлось сесть на диван напротив главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Инцидент был острым образом воспринят в Евросоюзе. Так, Ассоциация европейских женщин даже потребовала отставки.