Онгудайский район, Алтай, , 09:59 — REGNUM В селе Онгудай Республики Алтай следователи организовали проверки данных о предоставлении сироте некачественного жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, информация об этом ранее появилась в соцсетях.

В ведомстве намерены в ходе доследственной проверки выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить исполнение чиновниками требований законодательства.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.

Напомним, всего в республике на сегодня в жилье нуждается более 1,8 тыс. человек из числа сирот. Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежегодно для сирот вводится около ста жилых помещений, очередь не сокращается.

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