Уфа, , 10:28 — REGNUM В Башкирии ожидается очень сложная фаза по паводку в связи с предстоящим подъемом уровня воды на трех крупных реках региона Белая, Уфа и Дема. Об этом 14 апреля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Фарит Гумеров на брифинге в республиканском правительстве.

Он отметил, что увеличение уровня воды в реках Белой и Уфе сдерживают крупные гидротехнические сооружения. При этом пока не фиксируются значительные подъемы воды.

«Но Дема уже показывает свой характер — ожидаем подъема воды. Нужно быть готовыми к этому жителям нижней части Демы — Лекаревка, Глумилино, улица Новгородская, садовые товарищества «Черноозерский кордон», «Золотая рыбка», «Демский кордон». Начнутся подтопления», — сообщил он.

Гумеров также отметил, что сейчас горные реки проходят свои максимальные уровни вод, после уровень вод будет подниматься в р. Дема и р. Белая.

«На спокойные прогнозы синоптиков наложилось весеннее дружное потепление, соответственно, у нас произошло резкое подтопление талыми водами. После этого эстафетная палочка была передана степным рекам. И за два дня горные реки также показали свой нрав. И, самое интересное, мы увидели, что надо было быть готовыми к любому сценарию. Некоторое успокоение, которое у нас было — оно было не в пользу, но мы сумели оперативно среагировать на новые вызовы», — сообщил глава госкомитета Башкирии по ЧС.

Он подчеркнул, что сложная обстановка сложилась на реке Инзер.

«Там находится взрывная группа военных. Они готовы приступить к взрывным работам. Вчера провели взрывные работы на реке Инзер в Белорецком районе. Только с восьмого раза удалось ликвидировать затор и увести угрозу подтопления ближайших населенных пунктов. Готовимся к выезду в Бурзянский район, где на реке Белой также возможны заторы», — отметил Гумеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали рост случаев кишечных расстройств из-за паводка.