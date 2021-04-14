Красноярск, , 10:01 — REGNUM В Красноярск поступило ещё 21,3 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), которая уже начала поступать в медицинские учреждения городов и районов края. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба минздрава Красноярского края.

В сообщении ведомства отмечается, что партии вакцины от COVID-19 поступают в регион каждую неделю. А всего край получил уже более 167 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» и около пяти тысяч доз вакцины от новосибирского «Вектора» — «ЭпиВакКорона». Последняя в настоящее время предназначена исключительно для отдалённых и труднодоступных территорий края и маломобильных пациентов.

Напомним, что ранее поступавшие в регион партии были значительно меньше — от шести до 17 тысяч доз препарата.

Всего в Красноярском крае, по данным на 13 апреля, первый компонент вакцины получили 155 456 человек. Полностью привиты (получили второй компонент) — 110 579.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье поступило ещё 16,2 тыс. доз вакцины «Спутник V», за весь период прививочной кампании доставлено 105,4 тыс. доз.

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