Варшава, , 09:56 — REGNUM Жителям Польши следует активнее записываться на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил 14 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время интервью Rzeczpospolita.

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По его словам, особенно серьезно к этим словам стоит отнестись представителям старших возрастных групп.

«На данный момент всего 40% жителей Польши старше 60 лет вакцинировались или находятся в процессе вакцинации (получили только первую прививку и ожидают второй). Но для того чтобы говорить о безопасности людей старше 60 лет, этот показатель должен составить как минимум 70%. Мы призываем всех граждан, особенно пожилого возраста, активнее записываться и проходить вакцинацию», — заявил Недзельский.

По словам министра, этот вопрос особенно актуален в связи с ростом количества тяжелых течений COVID-19 у людей, а также с ростом госпитализации.

«Несмотря на снижение общего уровня заражений, людей в больницах пока не становится меньше. Во время этой волны коронавирус в целом переносится сложнее, чем ранее. Поэтому люди старшего возраста находятся под особо серьезными угрозами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше провели исследование, в рамках которого выяснили, какой процент населения планирует пройти вакцинацию от COVID-19. Оказалось, что около 60% респондентов выразили готовность вакцинироваться, в то время как всего 20% заявили о том, что не планируют делать прививки от COVID-19.