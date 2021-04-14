Москва, , 09:58 — REGNUM НАТО подстрекает украинские власти к продолжению конфликта в Донбассе. Об этом 14 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (в Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди», — сказала она.

Кроме этого, официальный представитель российского МИД отметила, что Евросоюз наблюдает за всем происходящим в Донбассе, при этом забыв о своих обязательствах, принятых коллективно в рамках других организаций.

«ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности», — указала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона намеревается выстраивать свои отношения с США на взаимовыгодной основе.