Москва, , 09:58 — REGNUM Конечный финансовый результат деятельности предприятий IT-сектора по итогам 2020 года в Москве вырос почти в полтора раза. Об этом 14 апреля сообщили в столичном департаменте финансов.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток — прим. ИА REGNUM) столичных предприятий отрасли в 2020 году достиг 448,9 млрд рублей, с ростом на 44,8% к уровню 2019 года, рассказали в департаменте. Помимо роста налоговых отчислений и показателей выручки отмечается также и увеличение числа рабочих мест.

«По состоянию на январь 2021 года в московской IT-индустрии трудятся 346 тыс. человек, что на 10,3 тыс. больше, чем в январе 2020 года. В этой сфере в Москве предлагают заработную плату на 43,5% выше средней по городу, формируя устойчивый спрос на высококвалифицированных специалистов международного уровня», — сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

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