Иерусалим, , 09:59 — REGNUM В Израиле с вечера 13 апреля отмечают День памяти павших в войнах и терактах, передают «Вести Израиль». В 20:00 по всей стране прозвучала сирена, павших почтили минутой молчания. Утром 14 апреля начались памятные мероприятия.

Семьи придут на армейские кладбища, которые в этом году, в отличие от предыдущего, посещать разрешено — хотя и лишь ближайшим родственникам.

Впрочем, это ограничение официально, ожидается, что на деле вход разрешат и другим людям, которые захотят посетить могилы погибших.

Государственная церемония памяти павших начнется в 11:00, по традиции, на армейском кладбище на горе Герцля, с участием первых лиц страны. Над кладбищем совершат полеты боевые самолеты ВВС. В 13:00 там же начнется церемония в память о жертвах терактов, со всех церемоний телеканалы будут вести трансляции.