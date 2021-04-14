Бордо, Франция, , 09:53 — REGNUM На устройствах с операционной системой iOS состоялся релиз стратегической игры Northgard. Об этом сообщило издание Eurogamer.

В мобильную версию Northgard войдёт весь оригинальный контент с PC, а также обновления Ragnarok и Relics. А вот дополнения «Клан Змеи», «Клан Дракона» и «Клан Кракена» придётся докупать отдельно.

Напомним, Northgard — это стратегическая игра, в которой геймерам необходимо возглавить клан викингов и привести его к победе. Релиз проекта на PC состоялся в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В мире продано уже более 36 млн копий игр серии Total War