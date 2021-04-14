Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 14 апреля 2021, 09:52 — REGNUM Жители двух замерзающих домов ямальского города Тарко-Сале добились с помощью прокуратуры перерасчёта за тепло. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе допущены нарушения нормативного уровня подачи тепла в дома № 17 и № 18 по ул. Строителей в Тарко-Сале. Жильцам указанных домов произведён перерасчёт платы по услуге теплоснабжения в общей сумме 40 тыс. рублей.
Виновным лицам назначены штрафы в размере 5,5 тыс. рублей.