Екатеринбург, , 10:12 — REGNUM В Екатеринбурге представили эскизный проект бульвара «Каменная река», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Проект обсудили на заседании совета по развитию рекреационных и общественных пространств. Бульвар хотят организовать на улице Высоцкого в микрорайоне ЖБИ. Пространство поделят на несколько зон.

«Военно-патриотическая, расположенная вдоль улицы Высоцкого, будет включать в себя экспозицию военной техники, флагшток, плац и ракету для детского активного отдыха», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе благоустроили парк «Зелёная роща».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге благоустроят два парка