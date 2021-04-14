Воронеж, 14 апреля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Вертолёт Ка-32 авиационно-спасательного центра МЧС России направлен в Воронежскую область в связи с неблагоприятной пожарной обстановкой. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

36.mchs.gov.ru Вертолёт Ка-32 МЧС России

«Для дежурства на территории Воронежской области в 11:35 с аэродрома «Жуковский» вылетает вертолет Ка-32 авиационно-спасательного центра МЧС России. Кроме того, в случае ухудшения обстановки возможно привлечение самолёта Бе-200ЧС МЧС России в течение двух часов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

За сутки 13 апреля в Воронежской области в МЧС поступило около 150 вызовов на пожары. В селе Мечетка Бобровского района ландшафтный пожар уничтожил восемь жилых домов, а в пригороде Воронежа огонь подступал к городской больнице №8.