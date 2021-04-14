Москва, , 09:50 — REGNUM Ростуризм планирует поддержать бизнес. Будут предлагаться субсидии на возмещение трат, связанных с возвращением туристов из Турции и Танзании в Россию, написала на своей странице в Instagram руководитель ведомства Зарина Догузова.

Сейчас готовится пакет мер поддержки турбизнеса который поможет выполнить обязательств перед туристами. По словам Догузовой, уже в работе: снижение взносов в резервный фонд. Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день.

«Введенные Оперштабом ограничения по въезду в Турцию поставили туроператоров в очень сложную ситуацию. Поэтому Росстоуризм приложит все усилия, чтобы туроператоры получили максимальный доступ к мерам поддержки, которые будут утверждены», — заверила глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией, Ростуризм дал рекомендации.

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