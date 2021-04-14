Москва, 14 апреля 2021, 09:48 — REGNUM Проработка встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом находятся в компетенции администрации главы государства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя сделанное Байденом предложение Путину провести саммит в ближайшие месяцы.
Читайте также: Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран. При этом глава Белого дома отметил, что хочет выстроить «стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США».
Ранее по теме: Кремль подтвердил, что Байден предложил Путину личную встречу
Байден предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне «в обозримой перспективе».