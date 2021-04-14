Сеул, , 09:49 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил Tucson L для китайского рынка. Снимки с удлинённой версией модели распространила пресс-служба компании.

Hyundai Tucson L Пресс-служба Hyundai

Ранее Tucson L уже появился в продаже на рынках Южной Кореи и Европы. Для Китая Hyundai подготовила спецверсию кроссовера, которая отличается от «глобальной» модели.

Длина нового кроссовера равна 4670 мм, а размер колёсной базы составляет 2755 мм.

В салоне Tucson L есть широкоформатный экран медиасистемы размером 10,25 дюйма и сенсорная панель управления климат-контролем примерно такого же размера. Мультимедийная система имеет местную ОС Baidu 3.0 и широкий онлайн-функционал.

В движение Tucson L приводит бензиновый турбированный «движок» объёмом 1,5 литра производительностью 200 «лошадей» (253 Нм).

Напомним, в марте нынешнего года дилеры компании «Хендэ Мотор СНГ» продали в России 15 332 автомобиля марки Hyundai. При этом более половины (54%) продаж в этот месяц пришлась на долю кроссоверов.

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